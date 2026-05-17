Россиянка нашла рыболовный крючок в молочном коктейле из магазина

Жительница Магаданской области едва не напоролась на рыболовный крючок, пока пила молочный коктейль из магазина, сообщает 112 .

Жительница поселка Палатка Юлия рассказала, что купила молочный коктейль в небольшом продуктовом магазине на Почтовой улице. Она не допила полглотка, а на дне кружки обнаружила рыболовный крючок.

«У меня есть претензии к заводу. Хотелось бы получить объяснение: как на молочном заводе в продукции для детского питания появился этот предмет? Причем у крючка не было петли — видно, что ее убрали. У меня возникло подозрение, что это какая-то диверсия», — рассказала Юлия.

Покупательница заявляет, что не смогла написать заявление в Роспотребнадзор и обратилась в магазин. В продуктовом лишь развели руками. Примечательно, что в том же здании находятся рыболовные магазины «На рыбалку» и «Золотая рыбка».

