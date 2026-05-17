Овчинский: на юге Москвы по программе реновации строится дом на 185 квартир

В столичном районе Бирюлево Восточное в рамках программы реновации стартовало строительство жилого дома, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Общая площадь здания составит почти 17 тыс. кв. м. Оно расположится по адресу: ул. Загорьевская, з/у 2/5.

«Двухсекционный дом по реновации строится на месте снесенных пятиэтажек. Сейчас ведутся монолитные работы на уровне четвертого этажа. Дом расположен в одном из самых зеленых районов столицы: поблизости находятся Бирюлевский дендропарк и Герценский парк — с прудом и живописными аллеями. Кроме того, в шаговой доступности есть школы и детские сады, поликлиники, магазины, кафе, остановки общественного транспорта и другие необходимые объекты инфраструктуры», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Квартиры в новостройке будут полностью готовы к заселению. Три квартиры спроектированы для жильцов с особенностями здоровья и ограниченной мобильностью.

На территории вокруг дома будут обустроены площадка для отдыха, а также одна спортивная и две детских. Парковка и проезжая часть организуются отдельно от зон отдыха — гулять во дворе будет комфортно и безопасно.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.