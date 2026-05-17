Оксана Самойлова задолжала более 4 млн руб по налогам и платежам за рекламу
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Известный блогер Оксана Самойлова задолжала более 4 млн рублей Федеральной налоговой службе (ФНС) и Роскомнадзору (РКН) за распространение рекламы, сообщает РИА Новости.
Согласно данным из документов ФНС, речь идет о более чем 3,329 млн и более 714 тыс. рублей соответственно.
Также судебные приставы намерены взыскать с экс-жены Джигана 300 рублей штрафа за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования. В итоге общая сумма долга составила свыше 4,044 млн рублей.
В начале апреля Савеловский районный суд Москвы расторг брак рэп-исполнителя Джигана и блогера Оксаны Самойловой. Дело проходило в закрытом формате. Экс-супруги подписали мирное соглашение и поделят совместно нажитое имущество пополам.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.