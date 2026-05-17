В деревне Беляниново состоялся выездной обход территории

В ходе встречи жителям рассказали о мерах, принимаемых администрацией округа для наведения порядка на проблемных участках. В частности, речь шла о судебных процессах, связанных с приостановкой и запретом деятельности асфальтобетонной установки, которую пытались разместить на одном из земельных участков вблизи деревни. Совместно с жителями предпринимаем все доступные меры по решению вопроса.

Во время обхода участники осмотрели основные проблемные точки. В настоящее время по значительной части земельных участков ведутся судебные разбирательства. По ряду территорий уже проводятся работы по уборке и вывозу мусора.

Отдельное внимание уделяется участкам в акватории реки Чермянки. По ним также ведутся судебные процессы, в том числе по вопросам изъятия земель.

Как отметил Артур Суворов, администрация округа продолжает совместную работу с жителями и профильными службами для наведения порядка на территории деревни Беляниново и прилегающей к населенному пункту территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа по приведению в достойный вид скверов, парков и памятников важна для региона.

«Большая программа благоустройства, конечно, заметна. Мы реализовали (ее — ред.), наверное, в каждом городском округе и в рамках федеральной программы <…>. В своей региональной программе мы делаем парки в лесах, мы реконструируем центральные скверы и мемориалы, все это — важная работа», — сказал Воробьев.