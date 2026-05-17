Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти под звуки песен «Евровидения» и на деньги от европейских спонсоров совершил очередной массовый теракт, сообщает ТАСС .

Прошедшей ночью силы ПВО Минобороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Московский регион. В результате террористических действий киевского режима в Москве пострадали 12 человек, в Подмосковье трое погибли и еще 6 мирных граждан получили ранения.

«Под звуки песен „Евровидения“ киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт. Объекты нападения были исключительно мирные — люди, многоквартирные и частные дома», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что все совершенные Киевом теракты финансируются «коллективным западным меньшинством».

Ранее пресс-служба министерства обороны РФ сообщала, что в ночь на воскресенье над регионами и морями РФ были сбиты 556 дронов противника самолетного типа. Это самая массированная атака беспилотников ВСУ в текущем году.

