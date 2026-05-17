Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

В ходе беседы глава государства тепло поздравил казахстанского лидера с днем рождения. В свою очередь Токаев выразил Путину признательность за гостеприимство, проявленное в ходе его пребывания в Москве в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в ходе телефонного разговора лидеры обсудили актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита президента РФ в Астану и проводимого в Казахстане заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с Ираном.

