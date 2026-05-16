Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном

Политика

Фото - © РИА Новости

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны подчеркнули необходимость продолжения политико-дипломатического процесса для выработки компромиссных мирных соглашений.

«Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта», — сказано в сообщении.

