Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны подчеркнули необходимость продолжения политико-дипломатического процесса для выработки компромиссных мирных соглашений.
«Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта», — сказано в сообщении.
