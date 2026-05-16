Лерчек опровергла слухи об участии в турнире по танго сразу после химиотерапии

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) прокомментировала появившиеся в Сети о своем участии в турнире по танго в Москве. Мероприятие состоится 17 мая, а она только вышла из больницы, сообщает StarHit .

15 мая Лерчек поделилась с подписчиками, что завершила пятый курс химеотерапии.

Блогерша рассказала, что она и ее избранник Луис Сквиччиарини снялись с участия в конкурсе. Но на сайте турнира уже давно не обновляли информацию об участниках.

Лерчек борется с раком желудка 4 стадии и проходит химиотерапию. Несмотря на болезнь, она продолжает работать.

