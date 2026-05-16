Курьер-нарушитель на высокой скорости гнал через парк в Москве от полицейского

Очевидцы сняли погоню за курьером на электроскутере, который на полной скорости уезжал от полицейского через парк в Москве, сообщает РЕН ТВ .

Доставщика еды на пытался догнать представитель патрульной службы столицы. На третьем круге у Амбулаторного пруда курьеру удалось оторваться от погони.

Полицейский снизил скорость и аккуратно проехал по пешеходным дорожкам, а нарушитель просто «летал» по территории зоны отдыха.

Ранее курьер проехал на заднем колесе электровелосипеда по дороге в столице и был наказан.

