250 рублей компенсации получила женщина за шрам на пол-лица в Уфе

Жительнице Уфы выплатили компенсацию в 250 рублей за шрам на пол-лица, полученный после ДТП на скорой помощи, сообщает Mash .

Авария произошла в октябре прошлого года на улице Бакалинской. Там столкнулись машина скорой помощи Ford и пикап Dodge RAM. После удара медицинский автомобиль перевернулся. Внутри были водитель, два фельдшера, врач и пациентка, которую везли в больницу. У нее диагностировали нестабильную стенокардию.

Как отметила пострадавшая, что во время ДТП ей на лицо упало реанимационное оборудование, а ноги придавило кушеткой. пациентку и остальных пострадавших из скорой помощи вытаскивали прохожие через выбитое окно.

У девушки после аварии выявили множественные ушибы головы и ног, а лицо пришлось зашивать. У детей пострадавшей аутизм — после ДТП они боялись подходить к маме из-за шрамов на лице.

Виновником аварии признали 19-летнего водителя Dodge. Его оштрафовали на 500 рублей. Жительница Уфы обратилась в страховую компанию за компенсацией физического и морального вреда. Сначала там экспертизу затягивали, а в итоге признали только легкий вред здоровью и выплатили 250 рублей.

Теперь пострадавшая не знает, куда обращаться. В страховой компании на звонки не отвечают, а ход делу не дают, так как у отчима виновника ДТП, который является учредителем крупных стройкомпаний региона, есть связи.

