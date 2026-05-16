В Волгограде найден мертвым потерявший связь с родственниками пенсионер

Исчезновение пенсионера обнаружила его соседка сверху. 1 мая Евгений позвонил ей, чтобы поздравить с праздником. Однако 10 мая он не ответил ни на ее звонки, ни на стук в дверь. Выяснилось, что его телефон был выключен, а квартира заперта.

«Я к нему ночью стучала в первый раз. Подумала сначала, может, спит человек: свет в окнах выключен был. А 11 мая уже вызвала службу спасения. Приехала скорая, постучалась и уехала. Потом приехала полиция, но тоже дверь не открыла. Ключей-то нету», — вспоминает женщина.

По ее словам, полицейские опросили местных жителей и сказали ждать, «как запахнет». Единственная родственница Хомякова, проживающая в другом городе, предположила, что мужчина может находиться в квартире и еще быть жив. Однако ломать входную дверь или решетки на окнах полицейские отказались, так как «нет признаков».

В субботу, 16 мая, поиски прекратились. Правоохранительные органы все же вскрыли квартиру, в которой обнаружили труп 71-летнего пенсионера. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Специалистам предстоит выяснить точную причину смерти.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.