Доставка с огоньком: в Москве курьер потанцевал на заднем колесе велосипеда

Курьер проехал на заднем колесе электровелосипеда по дороге и был наказан

В Москве курьер проехал по дороге на заднем колесе велосипеда. Его могут наказать, сообщает пользователь в Threads*.

На опубликованной записи водитель электровелосипеда едет по дороге на заднем колесе. Оно было оторвано от асфальта несколько секунд.

Во время езды курьер встал на транспортном средстве, развел руки в стороны и потанцевал.

ТАСС рассказали в Дептрансе Москвы, что взяли на контроль инцидент. Службе доставки предписали установить на электровелосипед номерной знак. При повторном нарушении водителю могут заблокировать возможность доставлять заказы.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

