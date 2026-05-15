Доставка с огоньком: в Москве курьер потанцевал на заднем колесе велосипеда
Курьер проехал на заднем колесе электровелосипеда по дороге и был наказан
В Москве курьер проехал по дороге на заднем колесе велосипеда. Его могут наказать, сообщает пользователь в Threads*.
На опубликованной записи водитель электровелосипеда едет по дороге на заднем колесе. Оно было оторвано от асфальта несколько секунд.
Во время езды курьер встал на транспортном средстве, развел руки в стороны и потанцевал.
ТАСС рассказали в Дептрансе Москвы, что взяли на контроль инцидент. Службе доставки предписали установить на электровелосипед номерной знак. При повторном нарушении водителю могут заблокировать возможность доставлять заказы.
* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.
