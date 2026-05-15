Эксперт Форманчук назвал новые авто из Китая выгоднее б/у

Рынок смещается в сторону машин с гарантией и лизингом

Президент «Федерации автовладельцев России» по Свердловской области Кирилл Форманчук заявил, что новые китайские автомобили в 2026 году часто выгоднее подержанных европейских, сообщает «Царьград» .

Российские водители все чаще выбирают между новым автомобилем из Китая и подержанной европейской моделью. Прежний подход, когда машину покупали «на десятилетия», уходит в прошлое: автомобиль все чаще воспринимают как расходный товар.

Кирилл Форманчук считает, что в текущих условиях покупка нового китайского автомобиля для большинства оправдана. По его словам, автопроизводители по всему миру программируют ограниченный ресурс машин. Китайские бренды активно используют этот подход: металл стал тоньше, слоев краски меньше, а комплектующие проще.

Массовые автомобили все больше напоминают смартфоны — их срок службы ограничен, и менять их приходится чаще. Поэтому растет популярность лизинга, в том числе среди частных лиц. Через несколько лет такие машины возвращаются компаниям и попадают на вторичный рынок.

В Китае действуют выгодные кредиты и рассрочки, что поддерживает продажи. Если эксплуатировать автомобиль в пределах гарантийного срока, выгода становится заметной.

При этом остаются вопросы к гарантийному ремонту и сервису в России. Владельцы сообщают о сложностях с обслуживанием, однако спрос продолжает смещаться в сторону новых китайских моделей.

