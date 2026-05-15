Более 100 культурных учреждений запустят онлайн-квесты к «Ночи музеев»

С 16 по 26 мая более 100 музеев России проведут онлайн-квесты, экскурсии и лекции в рамках акции «Ночь музеев». Проект пройдет в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и МАКС, сообщает пресс-служба ОК.

К онлайн-марафону «Родное» присоединились Государственный Эрмитаж, Русский музей, Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Третьяковская галерея, Музей русского импрессионизма и другие учреждения.

Музеи Московского Кремля опубликуют в «Одноклассниках» видео «Шапка Мономаха и Шапка Казанская. Гипотезы и восточные влияния». Музей Фаберже расскажет о личных подарках императорской семьи. Музей русского импрессионизма и Музей Москвы проведут онлайн-экскурсии и лекции.

В сообществе Эрмитажа во «ВКонтакте» выйдет видео «Блогеры vs. телевидение: кто делает культуру видимой?». В МАКС запустят чат-бот с квестами по ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственному историческому музею и Музею космонавтики. Пользователи будут искать экспонаты и выполнять задания по QR-кодам, а жители регионов смогут пройти квест онлайн.

В разделе «Культура» в «VK Видео» собраны экскурсии и лекции музеев страны. В «VK Клипах» запущен хештег #ночьмузеев2026.

«Культурное наследие существует вне времени, при этом его можно и нужно транслировать через актуальные инструменты. Марафон „Родное“ переводит экспозиции ведущих институций в формат видеоконтента, интерактивных заданий и просветительских программ. Проект объединяет разные платформы, предоставляя пользователям доступ к собраниям и эксклюзивному контенту от российских музеев», — прокомментировал директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

