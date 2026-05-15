Стилист Ковшов назвал тренды выпускного 2026 года

Стилист Михаил Ковшов рассказал, какие образы будут актуальны на школьных выпускных в 2026 году. В тренде — свобода самовыражения и мода нулевых, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам Михаила Ковшова, пышные и перегруженные декором «платья-торты» уходят в прошлое. Такие наряды неудобны и быстро теряют актуальность.

«Подобный наряд после выпускного повиснет мертвым грузом в шкафу. К тому же, если добавить к нему вычурную прическу, есть риск выглядеть несовременно. Через 10 лет, глядя на фотографии, вы можете остаться недовольны своим образом», — сказал он.

Стилист отметил, что в 2026 году популярны образы в духе нулевых и десятых годов. Вдохновение можно искать в субкультурах, на ковровых дорожках и у фешен-икон того периода.

«Можно поискать вдохновение в субкультурных течениях, на ковровых дорожках и у фешен-икон периода нулевых. Это можно обыграть очень современно», — уверен собеседник «ВМ».

В качестве альтернативы платью эксперт назвал комбинезон, но предупредил о его непрактичности.

«Комбинезон — это эффектный вариант, но не самый удобный для выпускного. Важно учитывать, что в нем придется провести весь вечер и неоднократно отлучаться в дамскую комнату. С точки зрения практичности провести длительное время в комбинезоне будет не очень удобно», — предупредил эксперт.

Для молодых людей стилист рекомендует классический костюм или его авангардную интерпретацию. При этом гипероверсайз, по его словам, отходит на второй план, уступая место вещам, подчеркивающим силуэт.

