«Его убили, а он все еще дезертир»: жена участника СВО хочет похоронить мужа

Супруга пропавшего в Мариуполе приморца получила известие, что ее муж умер в феврале, но все еще идет расследование его смерти, поэтому тело не вернули на родину. Она не может его похоронить, сообщает Vladivostok1.ru .

Жительница Приморья уже свыше полугода добивается снятия статуса дезертира с супруга, который, она считает, ему присвоили неправомерно. Для доказательств нужно дождаться завершения процедур и получить на руки документы, которые подтверждают смерть, а еще опровергают умысел самовольного оставления части.

«Его убили, нашли убийцу, но мой муж все еще дезертир, потому что не вышел на связь. Как это?» — спрашивает вдова.

По ее словам, она находится почти на грани, так как осталась с ребенком одна, без денег и зарплаты. Она вышла в декрет перед исчезновением мужчины. А раз его объявили дезертиром, то выплаты семье за гибель не положены.

Ее муж ушел на спецоперацию в 2022 году, он был водителем. Ежедневно супруги созванивались, также жена дважды приезжала к приморцу на службу, жила там. После рождения ребенка, мужчина побывал дома один раз, больше не было возможности.

В начале прошлого года боец планировал приехать в отпуск, но его не отпустили, поэтому отдых перенесли на октябрь — за неделю до его пропажи. Супруга забила тревогу, ведь мужчина, по ее мнению, никак не мог покинуть часть сам, так как дома его ждали любящая жена и маленькая дочь.

Первый раз ей рассказали о смерти мужа в декабре. Тогда позвонил мужчина, представился полицейским из Мариуполя. Через месяц вдове пришел официальный ответ от военной прокуратуры, в котором было написано, что, вероятно, ее муж мертв. Но это должны будут доказать, а потом предоставили запрос на экспертизу.

Супруга погибшего бойца обращалась за помощью в несколько инстанций, в том числе в правительство Приморья, но поддержки не получила. Сейчас она тянет быт на себе и пытается продержаться ради дочери и близких.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.