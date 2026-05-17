Ищите укрытия: Подмосковье накроет гроза с ливнем в ближайшие часы

сегодня в 13:14

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и ливне в воскресенье

С 13 до 22 часов в воскресенье в Подмосковье прогнозируются ливень, гроза, местами град. При грозе ожидается усиление ветра до 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Кроме того, с 23 часов 17 мая до 8 часов 18 мая в отдельных районах региона образуется туман видимостью 200-700 м.

Жителей Московской области призвали быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности.

Ранее в Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать из-за грозы с дождем с 12:00 17 мая по 00:00 18 мая.

