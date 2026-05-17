Мать мальчика-аутиста из Казани записала на диктофон издевательства учителей

Жительница Казани вскрыла издевательства в школе над 12-летним сыном-аутистом с помощью диктофона, зашитого в одежду мальчика, сообщает Baza .

Алена рассказала, что ее сын Слава резко начал устраивать истерики после занятий и постоянно повторял одну и ту же фразу «полиция, мама», показывая на школу. Из-за особенностей здоровья мальчик не мог объяснить, что происходит, а директриса уверяла мать — все в порядке.

Женщина подложила сыну диктофон. Первые записи повергли Алену в шок: было слышно, как преподаватели кричат на Славу, угрожают ему, применяют силу, а также частенько оставляют его в классе без присмотра.

Последующие попытки собрать доказательства не увенчались успехом. Сначала пропал диктофон, после установки нового устройства в школу вызвали полицию из-за срабатывания металлоискателя на подозрительный «металлический предмет». Правоохранители изъяли одежду мальчика, в которой нашли два диктофона, один из которых якобы пропал.

Алена пришла к выводу, что сотрудники школы распороли одежду, удалили записи с устройства и вызвали полицию для устрашения. Жительница Казани обратилась в полицию, прокуратуру и Следственный комитет, но к настоящему моменту нарушений не выявили.

