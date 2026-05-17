Ефимов: оформление «Новорижской» будет перекликаться с музеем-заповедником «Архангельское»

Строящаяся в составе Рублево-Архангельской линии метро станция «Новорижская» получит уникальный облик, который отсылает к архитектуре расположенного поблизости музея-заповедника «Архангельское», заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Основным акцентом платформы станут колонны, которые будут плавно перетекать в пластику потолка. На путевых стенах разместят 3D-композицию в виде волны, собранную из отдельных полос яркого анодированного алюминия под медь. Готовность станции „Новорижская“ превышает 20%, завершить ее строительство планируется в 2027 году», — передает слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Потолок платформы будущей станции, который будет перекликаться с потолком вестибюля, выполнят из металлических ламелей. Их же используют для оформления эскалаторной галереи.

«Станция „Новорижская“ строится между Ильинским и Новорижским шоссе. Она мелкого заложения, запроектирована с двумя подземными вестибюлями. На объекте завершили вынос инженерных сетей из пятна застройки и устройство ограждающих конструкций, идут монолитные и земляные работы», — отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Также известно, что между станциями «Рублево-Архангельское» и «Новорижская» продолжается проходка перегонных тоннелей.

«„Новорижская“ — очередной пример того, как станция московского метро становится чем-то большим, чем остановкой. Отсылка к эстетике усадьбы „Архангельское“ — отличный способ создать узнаваемое пространство в районе. Как пользователь могу сказать, что выбор мелкого заложения — это всегда сокращение времени на эскалаторах, а два вестибюля повышают связность территории, которая сейчас разрезана крупными магистралями», — считает урбанист, социолог, основатель CM International Петр Кудрявцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства электродепо «Новорижское».

Протяженность Рублево-Архангельской линии с 12 станциями составит 27,6 км. Она пройдет от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск.