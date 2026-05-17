сегодня в 12:06

БПЛА залетел в воздушное пространство Латвии, к нему направили истребители НАТО

Беспилотник залетел в латвийское воздушное пространство, из-за этого в небо поднимались истребители Североатлантического альянса, сообщает SHOT .

В районе 6 часов утра в воскресенье БПЛА залетел в страну в Краславском крае, после чего вылетел через Лудзенский край.

Из-за происшествия оповещение о возможной угрозе объявили в пяти субъектах Латвии.

Ранее три украинских беспилотника рухнули в Латвии. Один из них нашли на нефтебазе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.