В аэропортах Внуково и Домодедово сняли временные ограничения на полеты
Фото - © Аэропорт «Домодедово»/Медиасток.рф
В аэропортах Внуково и Домодедово сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Также в штатном режиме вновь работает Международный аэропорт Калуги имени К. Э. Циолковского.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 51 самолет ушел на запасные аэродромы из-за ограничений работы аэропортов Москвы.
