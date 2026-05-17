В аэропортах Внуково и Домодедово сняли временные ограничения на полеты

Транспорт
Аэропорт «Домодедово»

В аэропортах Внуково и Домодедово сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Также в штатном режиме вновь работает Международный аэропорт Калуги имени К. Э. Циолковского.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 51 самолет ушел на запасные аэродромы из-за ограничений работы аэропортов Москвы.

