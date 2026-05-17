51 самолет ушел на запасные аэродромы из-за ограничений работы аэропортов Москвы

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы. Временные ограничения в воздушных гаванях были необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба российского Минтранса.

«Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации», — говорится в сообщении.

Прошедшей ночью и ранним утром из-за временно вводимых ограничений на использование воздушного пространства на запасные аэродромы ушел 51 самолет. В аэропортах Московского региона на вылет более двух часов задержаны 32 рейса.

Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная. На месте работают инспекторы Ространснадзора.

Ранее стало известно, что Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова принимает рейсы, следовавшие в воздушные гавани Московского региона.

