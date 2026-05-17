Минобороны: 30 дронов ВСУ ликвидировали над Россией утром

сегодня в 11:19

Утром в воскресенье над российскими регионами перехватили 30 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Аппараты сбили с 07:00 до 09:00 дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

БПЛА уничтожили над Калужской, Брянской, Смоленской, Псковской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским морем.

Кроме того, прошедшей ночью над страной были ликвидированы 556 дронов противника.

