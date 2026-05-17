Известного блогера Влада Бумагу защитили в суде по спору за бренд «А4» с предпринимателем Кочергиным М.Д., сообщает 112 .

Компания «СП РАЙТС СЕРВИСЕЗ» подало в суд на предпринимателя Кочергина М.Д. за незаконное использование изображений и товарных знаков «А4», «Влад Бумага» и «Влад А4».

Фирма уже пыталась подавать иски, но каждый раз получала отказ. Затем она обратилась в суд по интеллектуальным правам. В результате суд аннулировал решения нижестоящих инстанций и назначил новое рассмотрение дела.

Ранее Влад Бумага (Влад А4) через суд потребовал 200 тыс. рублей с вьетнамцев за платье и пару детских лосин с лицом блогера.

