Блогер Влад А4 требует 200 тыс рублей за платье и детские лосины с его лицом

Блогер Влад Бумага (Влад А4) через суд потребовал 200 тыс. рублей с вьетнамцев за платье и пару детских лосин с его лицом, сообщает Baza .

Он нанял юридическое агентство, чтобы бороться с любителями подзаработать на его бренде. Спрятаться от юристов не удается даже мелким магазинам.

Судебный иск отправили бизнесмену Данг Куанг Хюи, который занимается торговлей в Башкортостане. Во время контрольной закупки вьетнамец попался на продаже платья с брендом А4. За это блогер хотел взыскать с нарушителя 100 тыс. рублей, но суд удовлетворил иск частично — 20 тыс. рублей за нарушение прав на товарный знак и дизайн. Кроме того, предприниматель должен оплатить судебные издержки и 4 тыс. рублей за госпошлину.

Еще один иск на 100 тыс. рублей предъявили вьетнамцу Нгуену Ван Хынгу, который тоже живет в Башкирии. У него купили две пары детских лосин. Суд снизил сумму иска и взыскал с бизнесмена 10 тыс. рублей за использование товарных знаков, обязал оплатить госпошлину в 10 тыс. рублей.

Платье и детские лосины уничтожат как вещественные доказательства.

