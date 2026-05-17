Аэропорт Нижнего Новгорода принимает рейсы, следовавшие в Москву

сегодня в 10:04

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова принимает рейсы, следовавшие в воздушные гавани Московского региона, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве, аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, направлявшиеся в столицу», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту нижегородский аэропорт принял 15 рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, выдаются еда и напитки.

Все службы аэропорта Чкалов работают в усиленном режиме. В аэропорту имеются питьевые фонтанчики, а в случае необходимости будут установлены дополнительные кулеры с питьевой водой и мягкий инвентарь (пуфы, матрасы).

Беспилотники атаковали минувшей ночью Московский регион. В столице пострадали 12 человек, в Подмосковье погибли три человека. Обломки сбитого БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево.

