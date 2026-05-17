Обломки сбитого беспилотника упали в аэропорту Шереметьево

сегодня в 08:10

На территории аэропорта Шереметьево упали обломки дрона, они находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и самолетов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности.

Пострадавших нет. Также в результате инцидента не выявлено разрушений.

Ситуация в пассажирских терминалах Шереметьева спокойная. Аэропорт обеспечивает обслуживание пассажиров и лайнеров в стабильном режиме.

Беспилотники атаковали минувшей ночью Московский регион. В столице пострадали 12 человек, в Подмосковье погибли три человека.

