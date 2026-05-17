Овчинский: дом по программе реновации в Кунцеве построили на 70%

В западной части Москвы, в районе Кунцево, продолжается строительство многоквартирного дома в рамках городской программы реновации. Суммарная площадь здания составит почти 32 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Дом возводят на площадке двух ранее снесенных пятиэтажек по адресу: улица Молодогвардейская, з/у 53.

«Двухсекционный дом на Молодогвардейской улице рассчитан на 300 квартир. Общая жилая площадь здания превышает 17 тыс. кв. м. Дом имеет высокую степень строительной готовности: полностью завершены монолитные работы, кровля готова более чем на 80%, фасады выполнены на 97%, черновая отделка — на 80%. Уже приступили к внутренней чистовой отделке: в соответствии со стандартом программы реновации жители получат квартиры в полностью готовом виде, с улучшенными планировками и современным ремонтом», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Нижний этаж новостройки сделан нежилым: там расположатся холлы лифтов, помещение для консьержа, комната для хранения колясок, а также коммерческие площади, на которых откроются объекты социальной инфраструктуры. Дворовую территорию комплексно благоустроят и озеленят. По проекту здесь установят спортивную и детскую площадки, создадут зону для тихого отдыха, проложат удобные пешеходные дорожки и смонтируют уличные фонари.

Жилой дом находится в месте с развитой транспортной, социальной и развлекательной инфраструктурой. Пешком до станции метро «Молодежная» — 12 минут, до детского сада — пять, до школы — семь, а в трех минутах ходьбы расположен культурно-образовательный центр. Кроме того, в шаговой доступности есть крупный торговый центр, взрослые и детские поликлиники, а также обширная природная зона — Москворецкий парк.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он рассказывал про сдачу нового дома по реновации в Алексеевском районе.

