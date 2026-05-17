Человек погиб в лобовом столкновении авто в Амурской области

На трассе Благовещенск-Гомелевка в Амурской области произошло лобовое ДТП. Погиб один человек, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Предварительно, события развивались так: сломалась иномарка, которая встала на аварийке на дороге в сторону Прогресса. Другие участники ДТП тоже двигались в этом направлении.

Молодые люди на машине Toyota Mark II подъехали к сломанному авто и решили «прикурить» аккумулятор. Но аккумуляторы были с разных сторон, поэтому одна из машин развернулась. Во время разворота Toyota Mark II оказалась на встречной полосе.

В это время навстречу разворачивающемуся авто двигалась Toyota Nadia. Водитель иномарки не успел среагировать на ситуацию и столкнулся с Toyota Mark II. Удар оказался очень сильным, поэтому машину отбросило далеко от места аварии.

В результате ДТП погиб пассажир Toyota Mark II. Также пострадали водитель и пассажир Toyota Nadia.

Кроме того, Nadia загорелась после удара. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь, но тушение машины заняло у них больше времени, чем обычно, так как автомобиль лежал на боку, и пламя распространялось быстрее.

