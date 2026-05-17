Более 200 человек поучаствовали в молодежной игре «Плечом к плечу» в Дмитрове

Молодежная организация ЛДПР провела в Дмитрове военно-патриотическую игру «Плечом к плечу». Мероприятие стало одним из самых массовых для молодежи партии в Подмосковье в 2026 году.

В игре приняли участие свыше 200 молодых людей из 15 команд, представляющих Мытищи, Люберцы, Подольск, Дмитров, Истру, Одинцово, Солнечногорск, Волоколамск, Лобню, Реутов, Орехово-Зуево и другие округа Московской области.

Участникам предстояло пройти около 20 испытаний, включая сборку и разборку автомата Калашникова, стрельбу, метание учебных гранат, преодоление веревочных этапов и элементы полосы препятствий. Задания проверяли не только физподготовку участников, но и их умение действовать в команде в условиях высокой нагрузки.

Торжественное открытие игры провел депутат Госдумы, координатор Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнев.

«Молодежь ЛДПР в любую погоду, в любой день не лежит на диване, не сидит в соцсетях, не играет в видеоигры, а собирается и показывает патриотизм, мужество, ту доблесть и честь, которую сейчас показывают на фронтах и в тылу наши соратники», — сказал Селезнев.

Еще в рамках мероприятия вручили памятные награды. Знаки «Мать солдата», «За помощь СВО» и «За освобождение Донбасса и Новороссии» получили матери военнослужащих, а также граждане, оказывающие поддержку участникам спецоперации.

