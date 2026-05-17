сегодня в 10:53

Заряжающийся электросамокат загорелся в жилом доме в Москве

В доме № 12 в Луговом проезде в столице загорелся электросамокат, который стоял на зарядке, сообщает Baza .

ЧП произошло на седьмом этаже, из-за электросамоката там загорелась одна из квартир, где находились мужчина и его маленькая дочь.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего ожоги ног. Мужчину госпитализировали.

Как рассказали очевидцы, мужчина из пострадавшей квартиры разбудил всех соседей и вывел людей из задымленного помещения.

Ранее мужчина погиб при пожаре в квартире в Москве. Он случился из-за воспламенившегося во время зарядки электросамоката.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.