Электросамокат убил человека в московской квартире

сегодня в 10:23

Пожар из-за электросамоката унес жизнь человека в Москве

Мужчина погиб при пожаре в квартире в Москве. Он случился из-за воспламенившегося во время зарядки электросамоката, сообщает SHOT .

Произошло замыкание. Затем электросамокат начал гореть.

В результате пожара была уничтожена коммунальная трехкомнатная квартира в шестиэтажке в Чуксином тупике и часть подъезда.

Погибшему мужчине было 25 лет. Удалось спасти 7 человек.

На опубликованной видеозаписи видно, что квартира полностью сгорела. Подъезд тоже получил серьезные повреждения.

