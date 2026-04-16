Электросамокат убил человека в московской квартире

Пожар из-за электросамоката унес жизнь человека в Москве
Мужчина погиб при пожаре в квартире в Москве. Он случился из-за воспламенившегося во время зарядки электросамоката, сообщает SHOT.

Произошло замыкание. Затем электросамокат начал гореть.

В результате пожара была уничтожена коммунальная трехкомнатная квартира в шестиэтажке в Чуксином тупике и часть подъезда.

Погибшему мужчине было 25 лет. Удалось спасти 7 человек.

На опубликованной видеозаписи видно, что квартира полностью сгорела. Подъезд тоже получил серьезные повреждения.  

