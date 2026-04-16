В Раменском 26 апреля пройдет финал Кубка АСБ 2025/2026

Финал четырех Кубка Ассоциации студенческого баскетбола сезона 2025/2026 состоится 26 апреля в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском. В турнире примут участие сильнейшие студенческие команды страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всероссийские соревнования по баскетболу среди студенческих команд пройдут в спорткомплексе «Борисоглебский» по адресу: Раменское, ул. Махова, 18/1. «Финал четырех» является вторым по значимости турниром Лиги Белова и объединяет лучшие коллективы высших дивизионов АСБ.

За главный трофей среди девушек поборются команды «Акулы-ВВГУ», «РЭУ им. Плеханова», МГАФК и «Волки ЛТУ». В мужской части турнира сыграют КузГТУ, РТУ МИРЭА, МГУ и МГАФК-2. В 15:30 начнется финальный матч и церемония награждения у женских команд, в 18:30 — у мужских.

Ассоциация студенческого баскетбола объединяет более 8000 игроков и 600 команд из 70 регионов России и является одной из крупнейших студенческих лиг Евразии. В сезоне 2025/2026 в мероприятиях участвуют представители более чем 10 дружественных стран. Организаторы приглашают болельщиков поддержать команды и отмечают, что соревнования проходят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.