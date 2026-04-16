МВФ признал Россию четвертой экономикой мира

Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности, который превысил 7 трлн долларов по итогам 2025 года, сообщает «Сайт MK.Ru» .

По данным Международного валютного фонда, впереди остаются Китай (41,2 трлн долларов), США (30,8 трлн) и Индия (17,3 трлн). Россия обошла Японию, Германию, Францию и Великобританию.

В 2025 году экономика выросла примерно на 1% после 4,1% годом ранее. Ряд аналитиков называли такую динамику слабой, особенно на фоне прогноза Минэкономразвития в 2,5%. Однако в большинстве развитых стран рост также оказался близким к нулю.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев пояснил, что ВВП по паритету покупательной способности учитывает, сколько товаров и услуг можно купить внутри страны, а не только номинальный курс валют.

«Слишком много неопределенностей», — отметил он, говоря о перспективах.

По его оценке, в 2026 году рост может оказаться около нуля, несмотря на официальный прогноз в 1,3%. Среди сдерживающих факторов эксперт назвал высокую ключевую ставку, налоговую и административную нагрузку. Рост цен на нефть способен смягчить ситуацию, но вряд ли обеспечит ускорение экономики.

