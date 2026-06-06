При атаке на турецкое судно в Черном море погиб человек

В Черном море в результате атаки на турецкое рыболовецкое судно один человек погиб и четверо получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Судно Duru 67 подверглось атаке в международных водах. Из-за этого оно получило серьезные повреждения и затонуло.

Находившееся рядом судно Burak Kaya эвакуировало пятерых рыбаков. Один из них, получивший тяжелые ранения, скончался при эвакуации.

Катер береговой охраны Турции подошел к Burak Kaya примерно в 115 морских милях от порта Инеболу. Тело погибшего и раненых передали спасателям, после чего катер взял курс на порт.

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