Россияне стали чаще разводиться ради второй льготной ипотеки

Семьи формально расторгают брак, чтобы оформить две льготные ипотеки вместо одной. Юристы предупреждают о риске уголовной ответственности, сообщает «Сайт MK.Ru» .

С февраля 2026 года супруги могут получить только одну семейную ипотеку с господдержкой и обязаны выступать созаемщиками. В ответ часть семей оформляет развод, чтобы подать заявки как отдельные заемщики.

Анна и Дмитрий из Санкт-Петербурга расторгли брак, сохранив отношения, и взяли вторую ипотеку под 6% на 30 лет. Ранее они платили 64 тыс. рублей в месяц по кредиту на «двушку». После покупки трехкомнатной квартиры за 15 млн рублей их совокупный платеж вырос до 136 тыс. рублей.

«Это было непростое решение… Мы поняли, что риски есть, но и возможность получить квартиру мечты — тоже», — рассказала Анна.

Похожим путем пошли Сергей и Елена из Тулы с тремя детьми. После развода Елена оформила льготный кредит как мать-одиночка. На две ипотеки семья тратит около 100 тыс. рублей при доходе 200 тыс.

Основатель УК Smarent Виктор Зубик сообщил, что в ряде регионов число разводов после ужесточения правил выросло на 6–11%. Банки выявляют фиктивные схемы по косвенным признакам, а заемщикам может грозить пересчет ставки или ответственность по статье 159.1 УК РФ.

Эксперты считают практику нишевой, но признают: разница между 6% и рыночными 20% подталкивает семьи к риску.

