Крастелев раскритиковал идею о минимальной ставке рабочего часа

Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев усомнился в реализуемости инициативы о введении минимальной стоимости рабочего часа при неполной занятости, сообщает RuNews24.ru .

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил установить минимальную стоимость рабочего часа для сотрудников с неполной занятостью. Инициатива направлена на защиту работников, однако эксперты сомневаются в ее практической применимости.

Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев заявил, что подобные предложения часто появляются без учета реальной экономической ситуации.

«Некоторым депутатов не хватает опыта работы в реальном секторе экономики для понимания нынешних реалий. И это вечный вопрос о том, как заставить работодателя платить больше. В любом случае, вряд ли большинство избирателей просили как-то усложнять им жизнь и разрабатывать какие-то дополнительные нормы», — заявил эксперт.

По его словам, инициатива возникла на фоне рекордно низкой безработицы и дефицита кадров, когда бизнес уже испытывает нагрузку.

«Выборы на носу, есть депутаты, проявляющие повышенную активность и сочиняющие законопроекты, о которых избиратели не просили. Действие этого закона невозможно отследить, зачем принимать то, что практически очень сложно исполнить».

Крастелев считает, что контроль за исполнением такой нормы будет затруднен, а сама мера рискует остаться декларативной и не получить реального применения.

