Подмосковное УФАС признало незаконной рекламу квартир

Поводом для проверки стало обращение гражданина, который сообщил о входящем звонке с рекламой квартир. По его данным, согласие на получение рекламы он не давал.

Антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении физического лица по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента, а также с использованием автоматического набора номера без участия человека.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала обязательное предписание об устранении нарушений. Материалы переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении виновного к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

