Сальдо: все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
Фото - © Корнеев Вячеслав / Фотобанк Лори
Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Причины блэкаута он не указал.
С лета 2022 года Херсонская область регулярно сталкивается с перебоями электроснабжения из-за близости линии фронта к важным объектам энергетической инфраструктуры.
