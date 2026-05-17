сегодня в 11:21

Сальдо: все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Причины блэкаута он не указал.

С лета 2022 года Херсонская область регулярно сталкивается с перебоями электроснабжения из-за близости линии фронта к важным объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что планы европейских стран по депортации украинских мужчин призывного возраста не решат проблему нехватки солдат в ВСУ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.