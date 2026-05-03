Мерц хочет вернуть мужчин на Украину, но Сальдо считает, что это не поможет ВСУ

Соответствующее заявление Сальдо сделал на фоне обещания канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что ФРГ поможет Киеву как можно быстрее возвращать уклонистов на родину для последующей мобилизации.

По мнению российского чиновника, сама необходимость «вылавливать» людей по всей Европе и отправлять их на фронт против их воли является ярким признаком глубочайшего кризиса украинской армии. Сальдо подчеркнул, что попытки собрать войско принудительно не сделают его боеспособным. Большинство мужчин, которые уехали из страны, сделали это осознанно, так как не хотят погибать в чужих интересах.

Сальдо отметил, что у таких мобилизованных нет личной мотивации воевать за действующую киевскую власть и ее западных покровителей. Поэтому рассчитывать на их высокую боеспособность не приходится. Армия, держащаяся на страхе и насилии, обречена на разложение и не может эффективно защищать ни свои позиции, ни государство в целом.

Таким образом, по мнению губернатора, даже если Европа массово начнет возвращать уклонистов, это лишь отсрочит, но не предотвратит неминуемый крах ВСУ. Проблема носит системный характер, и решать ее нужно не полицейскими методами, а политическими средствами, к чему западные страны пока не готовы.

