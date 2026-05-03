Вход для своих: на землях лесного фонда в Шерегеше вырос неприступный дворец

Олигарх из Кузбасса построил огромный дворец с охраной в лесах Шерегеша

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области — Кузбассе возвели особняк. Согласно документам, это оздоровительный комплекс, но войти туда посетители не могут из-за вооруженной охраны, сообщает Baza .

В Шерегеше возвели трехэтажный особняк площадью 642 квадратных метра. Согласно документам, земля под ним принадлежит лесному фонду. Ее сдали в аренду с 2009 по 2058 год для рекреационной деятельности.

Владелец особняка, предположительно, схитрил и оформил его в качестве физкультурно-оздоровительного комплекса. Однако обычные посетители туда попасть не могут.

Один из инструкторов горнолыжного курорта попытался попасть на территорию. На входе охранник из ЧОПа с оружием в маске сказал, что это частная собственность. Заходить туда нельзя.

Сотрудник ЧОПа не стал отвечать, кто владеет домом.

По данным Baza, земля якобы находится в аренде у местного олигарха Игоря П. Местные жители называют его «царем гор Шерегеша». В начале 1990-х мужчина был первым замгубернатора Кемеровской области по экономике. Затем стал предпринимателем и владел структурами на курорте.

