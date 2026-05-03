Дорогие котята: селлер с маркетплейса заплатит 77 тыс за воровство чужих фото

За воровство чужих снимков котят с продавца маркетплейса взыскали 77 тыс. рублей в Свердловском областном суде. Об этом сообщает « 112 ».

Житель Екатеринбурга подал иск против компании после того, как увидел снимки своих домашних питомцев в карточке товаров для животных на маркетплейсе. Автор пояснил, что фотографии котят и щенят были размещены в специализированном фотобанке от его имени, однако разрешения на их использование он не давал.

Суд встал на сторону истца, подтвердив факт незаконного применения интеллектуальной собственности.

Теперь компании-селлеру придется выплатить мужчине компенсацию в размере 77 тыс. рублей за эксплуатацию чужих кадров без согласия владельца. Также фирме нельзя будет брать фото животных.

