В подвале Выборга нашли мертвого мужчину с разбитым лицом

В Выборге в подвале жилого дома обнаружили тело 50-летнего мужчины. Лицо погибшего было разбито. Трагедия произошла в поселке имени Калинина на Сайменском шоссе, тело нашли местные жители, которые вызвали полицию, сообщает Telegram-канал «112» .

По версии следствия, накануне убийства компания распивала спиртное в одной из квартир. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора. 33-летний подозреваемый не менее десяти раз ударил приятеля кулаками по лицу. От полученных травм потерпевший скончался. После этого нападавший скрылся.

Полиция оперативно задержала подозреваемого. Также следователи проверяют причастность к преступлению 36-летней женщины. Ее роль в случившемся устанавливается.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Скорее всего, оно будет заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

