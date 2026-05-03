Бизнес в Москве, жизнь в Дубае: как Artik зарабатывает в России после отъезда

Уехавший из России музыкант Artik (Артем Умрихин) из дуэта Artik&Asti смог стабилизировать работу своих бизнесов в РФ и значительно увеличить доходы. Несмотря на финансовые потери в отдельных проектах, общая динамика демонстрирует устойчивый рост за счет распределения активов, сообщает SHOT .

Музыкальный лейбл Умрихина Self Made Music завершил 2025 год с чистой прибылью в размере 10,9 млн рублей. Этот результат стал наиболее успешным для компании за последние пять лет. В 2024 год у фирмы был убыток 3 млн рублей.

Рекордным прошлый год стал и по объему выручки. Она достигла 40 млн рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2024 годом.

Финансовые успехи лейбла позволяют компенсировать неудачи второго российского проекта музыканта — фирмы в области права Self Made Publishing. Она закончила год с убытком в 1 млн рублей и длительное время не предоставляет налоговую отчетность. Однако прибыльность основного актива артиста перекрывает текущие потери его второго проекта.

Artik после начала спецоперации с членами семьи переехал в Дубай в ОАЭ. До конца 2023 года часто посещал Москву, а потом перестал. В последний раз в России его видели в 2025 году.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.