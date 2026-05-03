сегодня в 11:36

Силы ПВО сбили пятый летевший на Москву украинский беспилотник

Средства ПВО ликвидировали БПЛА ВСУ, который летел по направлению к Москве. Его обломки упали на землю, сообщает в своем канале в МАКС мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте их приземления работают сотрудники служб.

В 00:24 3 мая Собянин рассказал об уничтожили первого беспилотника, летевшего на Москву. В 03:18 сбили второй, в 09:56 третий.

В 10:12 уничтожили четвертый. Сбитый в 11:18 БПЛА ВСУ стал пятым с начала суток.

