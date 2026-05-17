Рептилоиды и инсектоиды: какие виды инопланетян нашли американцы

Американский ученый, экс-исследователь программ, которые финансировали ЦРУ, доктор Хэл Путхофф рассказал, что США якобы обнаружили четыре разных вида инопланетян после крушений НЛО, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет газета New York Post, ссылаясь на 89-летнего Путхоффа, участники извлечения объектов после падения НЛО говорили, что нашли минимум четырех отдельных типов существ. У самого ученого не было прямого доступа к этим материалам, но он доверительно отзывался о своих источниках.

По его словам, бывший сотрудник программы AAWSAP доктор Эрик Дэвис утверждал, что на месте падения инопланетных объектов могли быть «серые», «нордики», «инсектоиды» и «рептилоиды».

Данные разведки говорят, по словам Дэвиса, что все указанные существа выглядят, как гуманоиды. У них две ноги и две руки. Рептилоиды и нордики ростом около 183 см. Нордики напоминают жителей Северной Европы. У рептилоидов есть чешуя и длинные хвосты, они передвигаются вертикально. Серые — лысые и крупноглазые, они похожи на образы пришельцев в кинематографе. Инсектоиды напоминают богомолов.

