Рептилоиды и инсектоиды: какие виды инопланетян нашли американцы
Американский ученый, экс-исследователь программ, которые финансировали ЦРУ, доктор Хэл Путхофф рассказал, что США якобы обнаружили четыре разных вида инопланетян после крушений НЛО, сообщает «Лента.ру».
Как пишет газета New York Post, ссылаясь на 89-летнего Путхоффа, участники извлечения объектов после падения НЛО говорили, что нашли минимум четырех отдельных типов существ. У самого ученого не было прямого доступа к этим материалам, но он доверительно отзывался о своих источниках.
По его словам, бывший сотрудник программы AAWSAP доктор Эрик Дэвис утверждал, что на месте падения инопланетных объектов могли быть «серые», «нордики», «инсектоиды» и «рептилоиды».
Данные разведки говорят, по словам Дэвиса, что все указанные существа выглядят, как гуманоиды. У них две ноги и две руки. Рептилоиды и нордики ростом около 183 см. Нордики напоминают жителей Северной Европы. У рептилоидов есть чешуя и длинные хвосты, они передвигаются вертикально. Серые — лысые и крупноглазые, они похожи на образы пришельцев в кинематографе. Инсектоиды напоминают богомолов.
