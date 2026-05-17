сегодня в 07:53

Ограничения на работу сняли в аэропорту Шереметьево

Сняты введенные ограничения на работу в воздушном пространстве аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба аэропорта.

Ранее были введены ограничения в воздушных гаванях Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Затем их сняли в Жуковском и частично сняли в Домодедове и Внукове.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Шереметьево продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Может быть скорректировано расписание прилетов и вылетов в соответствии с текущей полетной программой.

Беспилотники атаковали минувшей ночью Московский регион. В столице пострадали 12 человек, в Подмосковье погибли три человека.

