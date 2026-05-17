Ограничения на работу сняли в аэропорту Шереметьево
Сняты введенные ограничения на работу в воздушном пространстве аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба аэропорта.
Ранее были введены ограничения в воздушных гаванях Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Затем их сняли в Жуковском и частично сняли в Домодедове и Внукове.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Шереметьево продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Может быть скорректировано расписание прилетов и вылетов в соответствии с текущей полетной программой.
Беспилотники атаковали минувшей ночью Московский регион. В столице пострадали 12 человек, в Подмосковье погибли три человека.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.