Гроза и до +26 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и Москве в воскресенье температура поднимется до плюс 24 — плюс 26 градусов, в отдельных районах прогремит гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 14 — плюс 16, также местами прогнозируется гроза. Днем 18 мая ожидается 30-градусная жара.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.