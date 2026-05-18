ГОСТ на безопасную перевозку детей появился в России

Росстандарт принял новый государственный стандарт по безопасной перевозке детей. Документ планируется ввести в сентябре текущего года, сообщает РИА Новости .

ГОСТ устанавливает единые подходы к управлению рисками при организации перевозок детей и обучающихся. Он предусматривает системную работу по выявлению, оценке, предупреждению и контролю факторов, влияющих на безопасность.

Оценивать риски необходимо на всех этапах: при подготовке рейса, посадке и высадке пассажиров, а также в пути. Документ также регламентирует действия при нештатных ситуациях.

В Росстандарте подчеркнули, что внедрение ГОСТа позволит перейти от регламентного контроля к системному управлению рисками, направленному на предотвращение происшествий и повышение надежности перевозок.

