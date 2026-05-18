В МИД РФ заявили, что не получали от Украины сигналов о новом раунде переговоров
Москва не получала от Киева сигналов о готовности возобновить переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, сообщают «Известия».
По его словам, для создания условий для результативных переговоров Владимиру Зеленскому следует приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса. После этого можно будет перейти к обсуждению параметров всеобъемлющего и справедливого мира.
«Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы», — отметил дипломат.
Галузин также добавил, что Москве известно о поездке секретаря СНБО Украины Рустема Умерова в США для встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Однако Россия по-прежнему придерживается своих подходов в мирном процессе, основанных на устранении первопричин кризиса.
На данном этапе, добавил он, активно ведется работа над гуманитарными задачами: обменами пленными, возвращением гражданских лиц и воссоединением семей.
