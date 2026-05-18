В МИД РФ заявили, что не получали от Украины сигналов о новом раунде переговоров

Москва не получала от Киева сигналов о готовности возобновить переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, сообщают « Известия ».

По его словам, для создания условий для результативных переговоров Владимиру Зеленскому следует приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса. После этого можно будет перейти к обсуждению параметров всеобъемлющего и справедливого мира.

«Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы», — отметил дипломат.

Галузин также добавил, что Москве известно о поездке секретаря СНБО Украины Рустема Умерова в США для встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Однако Россия по-прежнему придерживается своих подходов в мирном процессе, основанных на устранении первопричин кризиса.

На данном этапе, добавил он, активно ведется работа над гуманитарными задачами: обменами пленными, возвращением гражданских лиц и воссоединением семей.

